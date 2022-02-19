Руденко перешел из «Спартака» в «Химки»

«Спартак» и «Химки» согласовали условия перехода нападающего Александра Руденко.

Александр — воспитанник спартаковской Академии. На его счету 18 голов в 40 матчах за молодежный состав красно-белых и 25 мячей в 110 играх за «Спартак-2».

«Благодарим Александра за годы, проведенные в «Спартаке», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.