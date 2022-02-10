«Оренбург» арендовал Хотулева и Васильева у «Зенита»

Данила Хотулев и Дмитрий Васильев продолжат сезон в «Оренбурге», сообщает официальный Telegram «Зенита».

Указано, что клубы достигли соглашения об аренде воспитанников сине-бело-голубых до конца сезона-2022/23.

Петербуржцы оставляют за собой право досрочно вернуть игроков в рамках ближайших трансферных окон.

19-летний защитник Данила Хотулев в текущем сезоне провел один матч за первую команду «Зенита». 17-летний полузащитник Дмитрий Васильев за первую команду пока не играл. Он провел три игры в юношеской лиге УЕФА и пять — в молодежном первенстве России (один гол).