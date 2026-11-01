Литвинов не считает, что у «Спартака» есть проблемы в начале матчей

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после победы над «Локомотивом» (4:0) в 13-м туре РПЛ ответил на слова представителей ЦСКА о том, что красно-белые плохо начинают матчи.

— Первые минуты «Спартак» спит, как говорили игроки ЦСКА? Устранили это сегодня?

— Как-то все эту тему раскрутили. Просто на выезде с ЦСКА мы второй раз в начале теряем нить игры. Но это было всего два раза в игре с ЦСКА, и они, видимо, сделали такой вывод. Но мы всегда стараемся с первых минут играть. Думаю, такой проблемы у нас нет.

25 октября «Спартак» проиграл ЦСКА (0:2) в 12-м туре РПЛ. Полузащитник армейцев Кирилл Глебов открыл счет на 34-й секунде.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ.