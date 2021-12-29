«Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин»

«Спартак» объявил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого в «Рубин».

23-летний россиянин присоединится к новой команде на зимних тренировочных сборах. Сумма трансфера не уточняется, по информации «СЭ» «Рубин» заплатит за футболиста 1,6 миллиона евро. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан на 4,5 года.

Официально: «Спартак» и «Рубин» договорились о трансфере Александра Ломовицкого ?



Мы благодарим Александра за годы, проведенные в родном клубе, и желаем ему удачи! ? — ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) December 29, 2021

Александр Ломовицкий — игрок «Рубина»!



23-летний игрок подписал контракт с нашей командой на 4,5 года ??



Ранее Александр выступал за «Спартак», «Арсенал», «Химки», а также за юношеские и молодежную сборные России.



Добро пожаловать! ??? pic.twitter.com/sAGa85BbDe — «Рубин» Казань (@fcrk) December 29, 2021

Ломовицкий — воспитанник «Спартака», в сезоне-2021/22 футболист принял участие в 21 матче красно-белых, на его счету 1 результативная передача.