«Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин»
«Спартак» объявил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого в «Рубин».
23-летний россиянин присоединится к новой команде на зимних тренировочных сборах. Сумма трансфера не уточняется, по информации «СЭ» «Рубин» заплатит за футболиста 1,6 миллиона евро. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан на 4,5 года.
Официально: «Спартак» и «Рубин» договорились о трансфере Александра Ломовицкого ?— ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) December 29, 2021
Мы благодарим Александра за годы, проведенные в родном клубе, и желаем ему удачи! ?
Александр Ломовицкий — игрок «Рубина»!— «Рубин» Казань (@fcrk) December 29, 2021
23-летний игрок подписал контракт с нашей командой на 4,5 года ??
Ранее Александр выступал за «Спартак», «Арсенал», «Химки», а также за юношеские и молодежную сборные России.
Добро пожаловать! ??? pic.twitter.com/sAGa85BbDe
Ломовицкий — воспитанник «Спартака», в сезоне-2021/22 футболист принял участие в 21 матче красно-белых, на его счету 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-29-lomovitskiy_prodolzhit_karyeru_v_rubine/
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