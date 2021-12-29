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«Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин»

11:17
Александр Ломовицкий. Фото ФК «Спартак»
Александр Ломовицкий. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого в «Рубин».

23-летний россиянин присоединится к новой команде на зимних тренировочных сборах. Сумма трансфера не уточняется, по информации «СЭ» «Рубин» заплатит за футболиста 1,6 миллиона евро. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан на 4,5 года.

Ломовицкий — воспитанник «Спартака», в сезоне-2021/22 футболист принял участие в 21 матче красно-белых, на его счету 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-29-lomovitskiy_prodolzhit_karyeru_v_rubine/

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Иван Торопцев все материалы автора

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