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Спортивный директор «Локомотива» Акавов заявил, что клуб хочет сохранить Мостового

Спортивный директор «Локомотива» Акавов заявил, что клуб хочет сохранить Мостового

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов заявил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Андреем Мостовым.

— Какой шанс, что Андрей Мостовой останется? Он большой профессионал, мне нравится его отношение к делу. Он еще наберет лучшую форму, мы хотели бы чтобы он остался. Он сейчас в команде, значит хочет играть за «Локомотив». Как будет дальше, будем решать.

Мостовой перешел в «Локомотив» из «Зенита» в сентябре 2026 года на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

В этом сезоне на счету 28-летнего футболиста 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол.

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Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Нариман Акавов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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ЦСКА

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