Спортивный директор «Локомотива» Акавов заявил, что клуб хочет сохранить Мостового

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов заявил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Андреем Мостовым.

— Какой шанс, что Андрей Мостовой останется? Он большой профессионал, мне нравится его отношение к делу. Он еще наберет лучшую форму, мы хотели бы чтобы он остался. Он сейчас в команде, значит хочет играть за «Локомотив». Как будет дальше, будем решать.

Мостовой перешел в «Локомотив» из «Зенита» в сентябре 2026 года на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

В этом сезоне на счету 28-летнего футболиста 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол.