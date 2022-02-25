«Крылья Советов» завершили сборы в Турции

«Крылья Советов» завершили учебно-тренировочные сборы в Турции, сообщается на официальном сайте клуба.

Самарцы провели три турецких сбора. За это время «Крылья» провели 8 матчей, в которых одержали 5 побед и потерпели одно поражение. Лучшим бомбардиром команды на сборах стал Антон Зиньковский, забивший 5 мячей.

Ближайший матч «Крылья Советов» проведут 6 марта в Самаре против «Арсенала».