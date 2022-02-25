Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:06

«Крылья Советов» завершили сборы в Турции

Сергей Разин
корреспондент

«Крылья Советов» завершили учебно-тренировочные сборы в Турции, сообщается на официальном сайте клуба.

Самарцы провели три турецких сбора. За это время «Крылья» провели 8 матчей, в которых одержали 5 побед и потерпели одно поражение. Лучшим бомбардиром команды на сборах стал Антон Зиньковский, забивший 5 мячей.

Ближайший матч «Крылья Советов» проведут 6 марта в Самаре против «Арсенала».

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19412
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

С кем сыграет «Спартак»? Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: «Спартак» узнает соперника по плей-офф
«Йокерит» не примет участия в плей-офф КХЛ
«Какой беспредел? Арбитр правильно не засчитал гол». Хусаинов — о судействе в матче «Бетис» — «Зенит»
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Семин считает, что «Зениту» не повезло в матче против «Бетиса»
«Ахмат» в полном составе возвращается в Россию со сборов в Турции
ЦСКА в полном составе возвращается в Москву со сборов в Турции
Вендел — лучший полузащитник РПЛ. «Зенит» сможет отбить 20 миллионов евро за его покупку
ТАСС: ЦСКА сегодня вечером вернется в Москву со сбора в Турции
Бышовец: «Руководство ЦСКА затянуло со сменой поколений и сейчас пытается исправиться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ сообщила о переносе матчей 19-го тура «Ростов» — «Крылья» и «Краснодар» — «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости