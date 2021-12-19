В «Химках» заявили о подписании контракта с Мамаевым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Контракт с Мамаевым подписан. Павел — игрок «Химок». Срок контракта не разглашаем, как появится — так и узнаете», — сказал Терюшков.

По информации «СЭ», контракт Мамаева с «Химками» рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне 33-летний Мамаев провел 6 матчей. За все время в «Ростове» он принял участие в 26 матчах и забил четыре мяча.