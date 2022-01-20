«Ахмат» сообщил о переходе Раванелли в «Сао Бернардо»

Полузащитник «Ахмата» Раванелли продолжит карьеру в «Сао Бернардо», сообщает пресс-служба клуба.

Раванелли и бразилский клуб заключили полноценный контракт. Отмечается, что «Ахмат» сохранит за собой 70 процентов от стоимости последующего трансфера.

24-летний бразилец перешел в «Ахмат» в 2017 году. С августа 2020 по февраль 2021 года Раванелли был арендован бразильским «Атлетику Паранаэнсе». В марте 2021 года его арендовал «Шапекоэнсе».

В сезоне-2020/21 футболист провел 15 матчей в чемпионате Бразилии, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.