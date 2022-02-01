ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель» на правах аренды

Нападающий ЦСКА Федор Чалов продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. 23-летний россиянин перешел на правах аренды в «Базель».

Чалов перешел на правах аренды до окончания сезона-2021/22 (без опции выкупа трансфера).

? Фёдор Чалов перешёл на правах аренды до окончания сезона-2021/22 (без опции выкупа трансфера) в швейцарский @FCBasel1893



Успехов во второй половине сезона, Федя! pic.twitter.com/Ia2EdNnKFJ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 1, 2022

Контракт форварда с ЦСКА действует до лета 2024 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 8,5 миллиона евро.

Чалов в текущем сезоне провел 18 матчей за армейцев, забил три мяча и отдал пять результативных передач.