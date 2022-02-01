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ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель» на правах аренды

Нападающий ЦСКА Чалов перешел в швейцарский «Базель»
Иван Шитик
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий ЦСКА Федор Чалов продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. 23-летний россиянин перешел на правах аренды в «Базель».

Чалов перешел на правах аренды до окончания сезона-2021/22 (без опции выкупа трансфера).

Контракт форварда с ЦСКА действует до лета 2024 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 8,5 миллиона евро.

Чалов в текущем сезоне провел 18 матчей за армейцев, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Федор Чалов
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
12
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