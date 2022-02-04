«Урал» объявил о расторжении контракта с Ибрахимаем

«Урал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Иллдреном Ибрахимаем.

Соглашение с 26-летним косоваром разорвано по обоюдному согласию сторон.

ФК «Урал» и Илльдрен Ибрахимай расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Благодарим Илльдрена за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры! pic.twitter.com/LdyFAN9DQg — ФК Урал (@FCURAL) February 4, 2022

Ибрахимай выступал за «Урал» с января 2021 года. Футболист провел 12 матчей за команду из Екатеринбурга и не отличился результативными действиями.