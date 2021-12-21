Лука Каттани стал новым спортивным директором «Спартака», сообщает пресс-служба клуба.

Специалист приступает к работе сегодня, 21 декабря. Последние пять сезонов он возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

Последним спортивным директором клуба был Дмитрий Попов. Он работал в «Спартаке» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. Во время матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» Попов принял решение уйти из клуба.