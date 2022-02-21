ЦСКА объявил о трансфере полузащитника «Эвертона»

ЦСКА в Twitter объявил о трансфере полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.

ЦСКА и @Everton завершили оформление перехода ивуарийского опорного полузащитника Жана-Филиппа Гбамена на правах аренды. Добро пожаловать! ??https://t.co/ZEVGieL1v3 pic.twitter.com/zZKyauETpK — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 21, 2022

Английский клуб подтвердил, что игрок переходит в российскую команду на правах аренды до конца сезона.

?? | Jean-Philippe Gbamin has joined CSKA Moscow on loan for the remainder of the 2021/22 season. — Everton (@Everton) February 21, 2022

Ранее сообщалось, что договор аренды не будет включать опцию выкупа 26-летнего ивуарийца.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Гбамен провел на поле три встречи и не сумел отметиться в них результативными действиями.

Контракт футболиста с «Эвертоном» рассчитан до 30 июня 2024 года.