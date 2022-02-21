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Сегодня, 20:47

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника «Эвертона»

Иван Шитик
Корреспондент
Жан-Филипп Гбамен.
Фото Reuters

ЦСКА в Twitter объявил о трансфере полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.

Английский клуб подтвердил, что игрок переходит в российскую команду на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что договор аренды не будет включать опцию выкупа 26-летнего ивуарийца.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Гбамен провел на поле три встречи и не сумел отметиться в них результативными действиями.

Контракт футболиста с «Эвертоном» рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК ЦСКА (Москва)
ФК Эвертон
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