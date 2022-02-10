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ЦСКА возьмет Карраскаля, Зе Луиш отправился в Саудовскую Аравию, Виана — в «Химках»

ЦСКА возьмет Карраскаля, Зе Луиш отправился в Саудовскую Аравию
Матвей Морозов
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото AFP
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Карраскаль может оказаться в ЦСКА

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, полузащитник «Ривер Плэйта» Хорхе Карраскаль станет игроком ЦСКА. Армейцы возьмут колумбийца в аренду с правом обязательного выкупа. Её стоимость составит шесть миллионов евро. В ближайшее время хавбек пройдет медосмотр и заключит договор с москвичами. В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл в чемпионате Аргентины 21 матч, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

«Химки» подписали Виану

Защитник «Браги» Бруно Виана перешел в «Химки» на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона. Бразилец является воспитанником «Крузейро». Также до этого футболист выступал за «Олимпиакос» и «Фламенго». Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в два миллиона евро.

«Сампдория» взяла Джовинко

Нападающий Себастьян Джовинко перешел в «Сампдорию». Соглашение рассчитано до конца сезона. Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Ранее 35-летний футболист выступал за «Эмполи», «Парму» и «Ювентус». Transfermarkt оценивает итальянца в один миллион евро.

Голенков — в «Ростове»

Нападающий «Сигмы» Егор Голенков стал игроком «Ростова». Контракт рассчитан на пять лет. До этого форвард играл за «Крылья Советов». Футболист — воспитанник академии Коноплева. В сезоне 2020/21 22-летний игрок принял участие в 44 матчах в ФНЛ, забил 18 голов и отдал восемь голевых передач.

Зе Луиш перешел в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий Зе Луиш подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Таавуном». Договор заключен до конца сезона. За свою карьеру форвард успел поиграть за «Брагу», «Локомотив», «Порту» и «Спартак». В этом сезоне 31-летний футболист принял участие в трех матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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