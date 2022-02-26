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Слуцкий: «Уход Игнатьева и Деспотовича пошли максимально на пользу «Рубину» и игрокам»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об уходе из команды нападающих Ивана Игнатьева и Джордже Деспотовича.

«У обоих это было совместное желание. Такое бывает, когда и футболиста что-то не устраивает, и клуб. Причем никто не говорит, что виноват футболист или виноват клуб. Так бывает, когда расходятся взгляды на процессы. Мы уже поблагодарили Деспота за вклад, который он внес в прошлом сезоне. Мы заняли высокое четвертое место, и он действительно был ключевым игроком. Футбольный клуб всегда выше любого отдельного человека, неважно это главный тренер, президент или ключевой игрок. Клубы остаются, а руководители, тренеры, игроки меняются. Ты чувствуешь, есть эта химия, желание продолжать совместную работу или его нет. Это те случаи, когда было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе. Это сложно объяснить, но, находясь внутри, ты это очень четко чувствуешь, осознаешь, понимаешь. На мой взгляд, те решения, которые были приняты относительно этих игроков, пошли максимально на пользу клубу и игрокам», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Игнатьев был арендован «Крыльями Советов» до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями.

Деспотович разорвал контракт с казанцами и присоединился к «Арсеналу». В нынешнем сезоне он участвовал в 9 матчах, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-sezon-pokazhet-kak-my-proveli-sbory

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
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Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Джордже Деспотович
Иван Игнатьев
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
4
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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