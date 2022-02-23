Подводим итоги зимнего регистрационного периода.

Больше тратили только один раз

Зимнее окно-2021 в РПЛ было самым скучным за последние годы. Трансферы Кокорина и Промеса чуть подкрасили начало того года, но, в целом, событий было немного. Клубы почти не тратили и мало кого продали. И это легко объяснялось пандемией коронавируса — на тот момент с ее старта не прошло и года, и клубы подсчитывали потери.

Но январь и февраль 2022 года оказались на удивление жирными для РПЛ. Клубы элитного дивизиона израсходовали на покупки почти 80 миллионов евро — это третий показатель в истории лиги для зимних окон. В переходный сезон-2011/12 затраты на покупки составили 86,4 миллиона евро, год спустя — 111,8 миллиона.

А если говорить только о разнице между доходами и расходами, то эту зиму обошла только зима в сезоне-2012/13. Тогда отрицательный баланс клубов РПЛ достиг 68,5 миллиона евро, сейчас — 57 миллионов.

7 последних зимних трансферных окон РПЛ.

«Зенит» — снова главный транжира

Между зимой-2013 и зимой-2022 есть разница. Девять лет назад процветал «Анжи», который в январе 2013 года заплатил «Шахтеру» 35 миллионов евро за Виллиана. Сейчас настолько крупной покупки нет, хотя трансфер Юри Алберто из «Интернасьонала» в «Зенит» тоже выглядит солидно — Transfermarkt считает, что сине-бело-голубые заплатили за бразильца 25 миллионов евро. Именно действующие чемпионы России потратили больше всех этой зимой, но «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» тоже заметно поработали на трансферном рынке.

Вообще лидерство «Зенита» не кажется чем-то аномальным — богатейший клуб страны по статусу должен тратить больше остальных. Но на самом деле сине-бело-голубые целых четыре окна подряд не были первыми по разнице между расходами и доходами. Правда, летом 2020-го «Зенит» потратил чуть больше ЦСКА только на покупки, но за счет продаж показал баланс чуть лучше, чем у армейцев.

Трансферы клубов РПЛ зимой-2022.

«Краснодар» и «Спартак» делят второе и третье места среди самых дорогих трансферов русской зимы — парагваец Хуниор Алонсо перебрался к «быкам» из «Атлетико Минейро», а ямаец Шамар Николсон был куплен красно-белыми у «Шарлеруа», оба новичка стоили по 8 миллионов евро. А самые большие деньги от продажи выручил «Урал» — «Зенит» выложил за российского защитника Арсена Адамова 5 миллионов евро. Благодаря этой сделке екатеринбуржцы показали лучший трансферный баланс зимы в России. Интересно, что только у пяти клубов этот баланс положительный, причем у «Химок» — мизерный (8 тысяч евро).

Сразу за АПЛ и ла лигой

Мы уже отмечали, что ковид ударил по кошелькам российских клубов год-полтора назад. Но в этом сезоне ситуация выправляется. Летом российская премьер-лига финишировала на шестом месте с конца по расходам на трансферы — впереди нее осталась только пятерка сильнейших чемпионатов Европы.

Этой зимой РПЛ превзошла то достижение — больше 79 миллионов евро в это окно тратили только клубы АПЛ, итальянской серии А и МЛС. И если по расходам наша лига оказалась на четвертом месте, то по чистому убытку — аж на третьем. Причем от идущей на втором месте испанской ла лиги Россию отделяет лишь один миллион евро. Это фантастический результат, учитывая, что с АПЛ тягаться не может никто.

10 лиг мира с худшим трансферным балансом зимы-2022.

По чистым доходам от трансферов РПЛ занимает 14-е место в мире (летом была на 11-м месте). Но зимой наши клубы и не работали на экспорт — трансферов вроде Влашича не было даже близко. За хорвата ЦСКА выручил 30 миллионов евро, а все 16 клубов РПЛ в совокупности зимой заработали на футболистах 22 миллиона. Зато по этому показателю мы обошли ту же высшую лигу Испании.

Интересно, что из 79 миллионов евро, потраченных клубами РПЛ на покупки, 55 миллионов пришлись на иностранцев. Если в ближайшем сезоне начнет действовать лимит с 13 легионерами в заявке, то траты на импортных футболистов наверняка увеличатся.