Форвард «Спартака» Угальде назвал всех соперников из топ-5 РПЛ конкурентами в борьбе за чемпионство

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 13-го тура РПЛ.

— Не сказал бы, что матч получился очень простым. Конечно, «Локомотив» не смог показать всей своей силы. В какой-то степени повезло, что игра сложилась так. Но мы хорошо подготовились и провели игру .Главный конкурент в борьбе за титул? Все команды из первой пятерки.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает четвертое место в таблице чемпионата России, «Локомотив» с 11 очками — на 14-й строчке.

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