Защитник тульского «Арсенала» перешел в «Торпедо»

Защитник Александр Довбня, ранее выступавший за тульский «Арсенал», пополнил состав «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба ФНЛ.

Довбня — победитель юношеского чемпионата Европы в 2013 году и молодежного первенства России в сезоне-2015/16.

Довбня ранее выступал за молодежную команду «Локомотива». Он провел 20 матчей в РПЛ в составе «Локомотива».