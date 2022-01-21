«Локомотив» объявил о переходе нападающего Лисаковича в «Рубин»

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович перешел в «Рубин», сообщила пресс-служба московского клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что казанский клуб предложил форварду контракт на 3,5 года. Зарплата игрока может составить 600 тысяч евро в первый год, с последующим повышением по 100 тысяч каждый следующий год. Если нападающий сыграет больше 60% матчей, то сумма автоматически увеличится еще на 100 тысяч.

В составе железнодорожников футболист играл с лета 2020 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи. Его соглашение с «Локомотивом» было рассчитано до 2024 года.

В 18 турах РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и расположился на 6-м месте в турнирной таблице.