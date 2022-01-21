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Сегодня, 19:07

«Локомотив» объявил о переходе нападающего Лисаковича в «Рубин»

Виктория Кравченко
Виталий Лисакович.
Фото fclm.ru

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович перешел в «Рубин», сообщила пресс-служба московского клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что казанский клуб предложил форварду контракт на 3,5 года. Зарплата игрока может составить 600 тысяч евро в первый год, с последующим повышением по 100 тысяч каждый следующий год. Если нападающий сыграет больше 60% матчей, то сумма автоматически увеличится еще на 100 тысяч.

В составе железнодорожников футболист играл с лета 2020 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи. Его соглашение с «Локомотивом» было рассчитано до 2024 года.

В 18 турах РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и расположился на 6-м месте в турнирной таблице.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2.75
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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