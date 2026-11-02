«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В понедельник, 2 ноября, «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги. В случае победы петербургский клуб вернется на единоличное первое место.

Команда Сергея Семака осенью набрала завидный ход. После поражения от ЦСКА (1:2) зенитовцы выиграли пять встреч чемпионата подряд. Причем две победы одержаны в гостях над крепкими конкурентами — «Балтикой» (3:2) и «Краснодаром» (3:2).

Самарцы следуют по графику середняка. В прошлом туре они на выезде переиграли «Рубин» (2:0), одержав за чемпионат третью победу. Кстати, в гостях в этом сезоне «Крылья» не проиграли ни разу, а дома играют плохо — пять очков из 18 возможных. Хуже на своем поле выглядят только «Локомотив» (четыре очка) и «Факел» (три).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Зенит». Присоединяйтесь!