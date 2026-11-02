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Крылья Советов — Зенит: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 13 тура РПЛ 2 ноября 2026

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Сегодня, 10:30

«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

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11:00

«Крылья Советов» — «Зенит»: потери

У «Крыльев Советов» травмирован вратарь Сергей Песьяков. У «Зенита» повреждение у полузащитника Александра Ерохина. Под вопросом появление защитника Игоря Дивеева и хавбека Педро.

10:55

«Крылья Советов» — «Зенит»: личные встречи

Если взять 11 последних официальных матчей, то у петербургской команды ощутимый перевес — восемь побед (семь — в основное время) при двух ничьих и одном поражении. Самарцы выиграли в Санкт-Петербурге в матче РПЛ 1 декабря 2024 года со счетом 3:2, после чего «Зенит» не проигрывал на протяжении трех встреч — ничья 1:1 и победа 2:1 в РПЛ, а также выигрыш в серии пенальти в Кубке России (0:0, 5:3 — по пенальти).

10:50

«Зенит»: форма в последних турах РПЛ

«Зенит» выиграл пять минувших матчей в чемпионате, причем четыре из них с минимальной разницей. Дома команда Сергея Семака обыграла «Локомотив» (2:1), «Ахмат» (3:2) и махачкалинское «Динамо» (2:0), на выезде — «Балтику» (3:2) и «Краснодар» (3:2).

10:45

«Крылья Советов»: форма в последних турах РПЛ

У «Крыльев Советов» в четырех минувших матчах чемпионата одна победа при двух ничьих и одном поражении. Дома самарцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) и уступили «Факелу» (1:2), а в гостях — сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и победили «Рубин» (2:0).

10:40

Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит»

Игру «Крыльев Советов» и «Зенита» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

10:35

Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Зенит»

Матч команд Сергея Булатова и Сергея Семака состоится в понедельник, 2 ноября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

10:30

2 ноября «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 13-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

10:30

В понедельник, 2 ноября, «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги. В случае победы петербургский клуб вернется на единоличное первое место.

Команда Сергея Семака осенью набрала завидный ход. После поражения от ЦСКА (1:2) зенитовцы выиграли пять встреч чемпионата подряд. Причем две победы одержаны в гостях над крепкими конкурентами — «Балтикой» (3:2) и «Краснодаром» (3:2).

Самарцы следуют по графику середняка. В прошлом туре они на выезде переиграли «Рубин» (2:0), одержав за чемпионат третью победу. Кстати, в гостях в этом сезоне «Крылья» не проиграли ни разу, а дома играют плохо — пять очков из 18 возможных. Хуже на своем поле выглядят только «Локомотив» (четыре очка) и «Факел» (три).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Зенит». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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