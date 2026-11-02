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Сегодня, 10:30
«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 13-го тура чемпионата России.
«Крылья Советов» — «Зенит»: потери
У «Крыльев Советов» травмирован вратарь Сергей Песьяков. У «Зенита» повреждение у полузащитника Александра Ерохина. Под вопросом появление защитника Игоря Дивеева и хавбека Педро.
«Крылья Советов» — «Зенит»: личные встречи
Если взять 11 последних официальных матчей, то у петербургской команды ощутимый перевес — восемь побед (семь — в основное время) при двух ничьих и одном поражении. Самарцы выиграли в Санкт-Петербурге в матче РПЛ 1 декабря 2024 года со счетом 3:2, после чего «Зенит» не проигрывал на протяжении трех встреч — ничья 1:1 и победа 2:1 в РПЛ, а также выигрыш в серии пенальти в Кубке России (0:0, 5:3 — по пенальти).
«Зенит»: форма в последних турах РПЛ
«Зенит» выиграл пять минувших матчей в чемпионате, причем четыре из них с минимальной разницей. Дома команда Сергея Семака обыграла «Локомотив» (2:1), «Ахмат» (3:2) и махачкалинское «Динамо» (2:0), на выезде — «Балтику» (3:2) и «Краснодар» (3:2).
«Крылья Советов»: форма в последних турах РПЛ
У «Крыльев Советов» в четырех минувших матчах чемпионата одна победа при двух ничьих и одном поражении. Дома самарцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) и уступили «Факелу» (1:2), а в гостях — сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и победили «Рубин» (2:0).
Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит»
Игру «Крыльев Советов» и «Зенита» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Зенит»
Матч команд Сергея Булатова и Сергея Семака состоится в понедельник, 2 ноября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
В понедельник, 2 ноября, «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 13-го тура премьер-лиги. В случае победы петербургский клуб вернется на единоличное первое место.
Команда Сергея Семака осенью набрала завидный ход. После поражения от ЦСКА (1:2) зенитовцы выиграли пять встреч чемпионата подряд. Причем две победы одержаны в гостях над крепкими конкурентами — «Балтикой» (3:2) и «Краснодаром» (3:2).
Самарцы следуют по графику середняка. В прошлом туре они на выезде переиграли «Рубин» (2:0), одержав за чемпионат третью победу. Кстати, в гостях в этом сезоне «Крылья» не проиграли ни разу, а дома играют плохо — пять очков из 18 возможных. Хуже на своем поле выглядят только «Локомотив» (четыре очка) и «Факел» (три).
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Зенит». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1