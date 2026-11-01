Спортивный директор «Локомотива» Акавов: «Верим в Галактионова. Решения надо принимать на холодную голову»

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Михаила Галактионова после поражения от «Спартака» (0:4) в 13-м туре РПЛ.

«Каждый день на связи с Михаилом Михайловичем. Верим в него. Ситуация не устраивает, но мы его поддерживаем.

Решения надо принимать на холодную голову. Не нужно принимать эмоциональные решения. С нашей стороны доверие есть. Галактионов многие тяжелые моменты в клубе прошел. Хотелось бы и этот момент пройти вместе», — сказал Акавов.

С 11 очками «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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