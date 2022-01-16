19-летний нападающий из Белоруссии перешел в «Нижний Новгород»

19-летний нападающий из Белоруссии Александр Шестюк заключил контракт с «Нижним Новгородом», сообщает сайт клуба.

«Получив приглашение из «Нижнего Новгорода», я согласился, долго не раздумывая, — делится впечатлениями Александр. — Для меня это, безусловно, серьезный вызов. Буду усердно работать на тренировках, чтобы добиваться больших побед. Переход в «Нижний» — это новый этап в моей жизни. Всегда мечтал играть в российской Премьер-лиге. Я очень рад, что мои мечты начинают сбываться. Приняли меня хорошо, за сегодняшний день успел познакомиться с несколькими ребятами. Впереди много работы на сборах. Есть время, для того чтобы влиться в новый коллектив».

Шестюк выступал за «Динамо» (Брест). В 31 матче чемпионата и Кубка Белоруссии на его счету 5 голов и 3 передачи.

Кроме того, он провел 2 матча в квалификации Лиги конференций, забив мяч в ворота «Виктории Пльзень».