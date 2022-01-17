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Сегодня, 22:50

«Эспаньол» арендовал Вилену у «Краснодара»

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Тонни Вилена.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена проведет остаток текущего сезона на правах аренды в «Эспаньоле». Об этом сообщает официальный сайт «быков» 17 января.

Аренда 27-летнего нидерландского футболиста истекает 30 июня 2022 года. По окончании сезона у испанского клуба будет право выкупа игрока.

В текущем сезоне Вилена провел 15 матчей за «Краснодар», забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Вилена выступает за российский клуб с июня 2019 года.

Тонни Вилена
Футбол
ФК Краснодар
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