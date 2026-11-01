Спортивный директор «Локомотива» Акавов: «Даже думать не хочу о вылете. Наш состав на первую восьмерку»

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов ответил на вопросы после поражения от «Спартака» (0:4) в 13-м туре РПЛ.

«Наш состав на первую восьмерку. Мы очевидно должны быть в первой половине таблицы. Надеемся, что в ближайшее время начнем подниматься от матча к матчу. Исходя и ситуации, место в первой восьмерке будет удовлетворительно. Даже думать не хочу о вылете в ФНЛ.

Информация Ивана Карпова по усилению полностью выдумана. У клуба стабильное финансовое положение. Не буду раскрывать бюджет. Вы видите, что каждый из новичков помогли и помогают команде. Но когда такой кризис, тяжело что-то оценивать», — сказал Акавов.

С 11 очками «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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