«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Игбуном
«Нижний Новгород» подписал контракт с нападающим Сильвестром Игбуном. Соглашение рассчитано до конца мая 2022 года, сообщает сайт команды.
Игрок будет выступать в «Нижнем Новгороде» под 44-м номером.
Ранее в межсезонье «Динамо» достигло соглашения о расторжении контракта с 31-летним нападающим.
В текущем сезоне нападающий провел за «Динамо» 12 матчей, в которых забил один мяч.
Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/80723/
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