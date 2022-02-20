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«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Игбуном

Иван Шитик
Корреспондент
Сильвестр Игбун.
Фото ФК «Нижний Новгород».

«Нижний Новгород» подписал контракт с нападающим Сильвестром Игбуном. Соглашение рассчитано до конца мая 2022 года, сообщает сайт команды.

Игрок будет выступать в «Нижнем Новгороде» под 44-м номером.

Ранее в межсезонье «Динамо» достигло соглашения о расторжении контракта с 31-летним нападающим.

В текущем сезоне нападающий провел за «Динамо» 12 матчей, в которых забил один мяч.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/80723/
Сильвестр Игбун
ФК Нижний Новгород
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