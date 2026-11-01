Галактионов: «Может ли матч со «Спартаком» стать моим последним в «Локомотиве»? Все возможно»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:4) в 13-м туре РПЛ.

«Что понравилось в игре «Локомотива»? Мало положительного. Понятно, что и соперник уже по счету играл — второй тайм был цельнее, чем первый. Тяжело находить какие-то положительные слова и эмоции. Пытаемся какие-то мотивационные вещи проводить, но пока это не до конца получается. Мог ли этот матч стать последним для меня в «Локомотиве»? Все возможно», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

С 11 очками «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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