«Динамо» объявило об изменениях в составе совета директоров клуба.

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов принял решение выйти из состава совета директоров клуба.

Пьянов входил в совет директоров «Динамо» с июня 2019 года.

Вчера, 24 февраля сообщалось, что банк ВТБ передаст пакет акций «Динамо» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».