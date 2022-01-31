«Спартак» взял в аренду полузащитника «Янг Бойз»

«Спартак» взял в аренду полузащитника из швейцарского клуба

«Янг Бойз» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Кристофера Мартинса Перейры в «Спартак». Московский клуб взял в аренду с правом выкупа люксембургского опорника.

В нынешнем сезоне 26-летний люксембуржец принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз» и отметился одной результативной передачей.

Мартинс выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.