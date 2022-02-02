«Рубин» досрочно вернул защитника Бегича из аренды в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов» объявили о возвращении защитника Сильвие Бегича в «Рубин».

Казанский клуб воспользовался опцией возврата 28-летнего хорвата из аренды.

Сильвие Бегич возвращается в «Рубин»https://t.co/YW1MrZqVsv — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 2, 2022

Бегич присоединился к команде из Самары в сентябре 2021 года, на его счету 1 гол в 11 матчах за «Крылья Советов».