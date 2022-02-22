Григалава заявлен за «Химки» как гражданин РФ, но он играет за Грузию

Сегодня «Химки» заявили защитника Гиа Григалаву. На сайте премьер-лиги он числится как российских футболист. Но на самом деле он легионер, так как выступает за сборную Грузии.

Российский флажок и в анкете защитника Брайна Идову. Однако и он считается иностранным футболистом, так как заигран за сборную Нигерии.

Таким образом, сегодня утром подмосковный клуб закрыл последнюю легионерскую вакансию. Помимо Григалавы и Идову в заявке «Химок» значатся защитники Бруно Виана (Бразилия) и Филип Дагерстол (Швеция), полузащитники Неманья Главчич (Сербия), Бесард Сабович (Швеция) и Лоуренс Николас (Нигерия), нападающий Дидье Ламкель Зе (Камерун).

«Химки» занимают 16-е место в таблице РПЛ. В следующем матче 19-го тура команда дома сыграет с «Динамо». Игра пройдет 26 февраля.