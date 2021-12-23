Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» подписал норвежского полузащитника Магнуса Кнудсена

23:10
Теги:

«Ростов» объявил о подписании контракта с норвежским полузащитником Магнусом Кнудсеном.

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 4,5 года.

Магнус — воспитанник норвежского клуба «Лиллестрем», игрок сборной Норвегии среди игроков до 20 лет. В 2019-м году дебютировал в высшей лиге Норвегии. В марте 2021-го года перешел на правах аренды в клуб «Улл/Киса», летом вернулся в «Лиллестрем».

В 2021-м году норвежец провел 33 матча и отдал три голевые передачи. За сборную Норвегии до 20 лет выходил на поле 3 раза и пока не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://t.me/fcrostov_official/6675

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
Медики оценили вероятность госпитализации при штамме «Омикрон»
0
Реклама