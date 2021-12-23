«Ростов» подписал норвежского полузащитника Магнуса Кнудсена

«Ростов» объявил о подписании контракта с норвежским полузащитником Магнусом Кнудсеном.

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 4,5 года.

Магнус Кнудсен — игрок «Ростова» ??



20-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года.



Подробнее??https://t.co/EFv5J18ld4 pic.twitter.com/DREbBA7n7J — Football Club Rostov (@rostovfc) December 23, 2021

Магнус — воспитанник норвежского клуба «Лиллестрем», игрок сборной Норвегии среди игроков до 20 лет. В 2019-м году дебютировал в высшей лиге Норвегии. В марте 2021-го года перешел на правах аренды в клуб «Улл/Киса», летом вернулся в «Лиллестрем».

В 2021-м году норвежец провел 33 матча и отдал три голевые передачи. За сборную Норвегии до 20 лет выходил на поле 3 раза и пока не отметился результативными действиями.