«Ростов» подписал норвежского полузащитника Магнуса Кнудсена
23:10
«Ростов» объявил о подписании контракта с норвежским полузащитником Магнусом Кнудсеном.
Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 4,5 года.
Магнус — воспитанник норвежского клуба «Лиллестрем», игрок сборной Норвегии среди игроков до 20 лет. В 2019-м году дебютировал в высшей лиге Норвегии. В марте 2021-го года перешел на правах аренды в клуб «Улл/Киса», летом вернулся в «Лиллестрем».
В 2021-м году норвежец провел 33 матча и отдал три голевые передачи. За сборную Норвегии до 20 лет выходил на поле 3 раза и пока не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю