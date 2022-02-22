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«Спартак» объявил о переходе защитника «Крыльев Советов» Чернова

«Спартак» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе защитника Чернова
Карен Саркисян
Корреспондент
Никита Чернов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе защитника Никиты Чернова в московский клуб.

Как сообщает официальный сайт «Спартака», Чернов будет заявлен для участия во второй части сезона и в ближайшее время присоединится к команде.

Также москвичи достигли договоренности о переходе защитника Ильи Гапонова в «Крылья Советов» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22 и предусматривает опцию выкупа трансфера.

Напомним, 4 февраля «Спартак» подписал контракт с Черновым до конца 2026 года. Защитник должен был продолжит выступать за самарцев до конца сезона, но по решению клубов трансфер состоялся зимой.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-22-chernov_pereshel_v_spartak_gaponov_arendovan_krylyami/
Илья Гапонов
Никита Чернов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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