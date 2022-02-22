«Спартак» объявил о переходе защитника «Крыльев Советов» Чернова

«Спартак» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе защитника Чернова

«Спартак» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе защитника Никиты Чернова в московский клуб.

Как сообщает официальный сайт «Спартака», Чернов будет заявлен для участия во второй части сезона и в ближайшее время присоединится к команде.

Также москвичи достигли договоренности о переходе защитника Ильи Гапонова в «Крылья Советов» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22 и предусматривает опцию выкупа трансфера.

Напомним, 4 февраля «Спартак» подписал контракт с Черновым до конца 2026 года. Защитник должен был продолжит выступать за самарцев до конца сезона, но по решению клубов трансфер состоялся зимой.