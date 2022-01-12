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Сегодня, 17:04

«Локомотив» объявил о переходе Яна Кухты

Евгений Петров
Корреспондент
Ян Кухта.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» согласовал контракт с 25-летним нападающим Яном Кухтой. Срок соглашения — четыре с половиной года, сообщает официальный сайт клуба.

Чешский футболист ранее выступал за «Викторию Жижков», «Словацко», «Теплице», «Слован» и «Славия». Всего на высшем уровне футболист провел 156 матчей, в которых забил 55 голов и сделал 29 голевых передач.

Ян Кухта также является игроком национальной сборной Чехии, за которую дебютировал 8 октября 2021 года в игре против Уэльса и провел за нее четыре матча.

Вместе со «Славией» Кухта выиграл чемпионат и Кубок Чехии. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду и забил 12 мячей при восьми голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Славия (Прага)
Ян Кухта
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