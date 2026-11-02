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Наумов назвал катастрофическим положение «Локомотива»: «Единственное решение — назначение нового тренера»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ.

«Положение катастрофическое. Вчера в матче «Локомотив» — «Спартак» играли команды разного уровня. Единственное правильное решение — это назначение нового главного тренера. Выхода другого нет. Это как-то встряхнет команду, вернет к тому футболу, в который они умеют играть.

Все рассыпалось, Галактионов уже не руководит командой. Нет никаких комбинаций, связей, схемы, плана на игру. Ничего нет! Летом «Локомотив» потерял лидеров, но все теряют лидеров. Но неужели состав «Локомотива» сейчас слабее «Балтики» или «Родины»? Неужели состав у клуба для борьбы за выживание? Нет, конечно. Чем дольше затягивается кризис, тем сложнее из него выбираться», — сказал Наумов «СЭ».

После 13-го тура «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.

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Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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РПЛ, расписание и результаты 13-го тура: «Спартак» разгромил «Локомотив», «Динамо» победило «Ахмат». Все матчи
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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