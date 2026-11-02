Наумов назвал катастрофическим положение «Локомотива»: «Единственное решение — назначение нового тренера»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ.

«Положение катастрофическое. Вчера в матче «Локомотив» — «Спартак» играли команды разного уровня. Единственное правильное решение — это назначение нового главного тренера. Выхода другого нет. Это как-то встряхнет команду, вернет к тому футболу, в который они умеют играть.

Все рассыпалось, Галактионов уже не руководит командой. Нет никаких комбинаций, связей, схемы, плана на игру. Ничего нет! Летом «Локомотив» потерял лидеров, но все теряют лидеров. Но неужели состав «Локомотива» сейчас слабее «Балтики» или «Родины»? Неужели состав у клуба для борьбы за выживание? Нет, конечно. Чем дольше затягивается кризис, тем сложнее из него выбираться», — сказал Наумов «СЭ».

После 13-го тура «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.