«Уфа» подписала контракт с экс-голкипером БАТЭ Чичканом

«Уфа» объявила о подписании контракта с голкипером Антоном Чичканом. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Антона с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — говорится в заявлении.

26-летний Чичкан является двукратным чемпионом Белоруссии в составе БАТЭ (2017, 2018), двукратным обладателем Кубка страны (2020, 2021), обладателем Суперкубка (2017), трехкратным серебряным призером чемпионата (2019, 2020, 2021).