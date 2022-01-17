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Сегодня, 12:00

«Уфа» подписала контракт с экс-голкипером БАТЭ Чичканом

Виктория Кравченко

«Уфа» объявила о подписании контракта с голкипером Антоном Чичканом. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Антона с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — говорится в заявлении.

26-летний Чичкан является двукратным чемпионом Белоруссии в составе БАТЭ (2017, 2018), двукратным обладателем Кубка страны (2020, 2021), обладателем Суперкубка (2017), трехкратным серебряным призером чемпионата (2019, 2020, 2021).

Источник: https://www.fcufa.pro/
ФК Уфа
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Сочи

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П
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Динамо

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И К Ж
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Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Спартак

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