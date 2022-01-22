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Сегодня, 16:02

«Локомотив» подписал нападающего «Монако» Изидора

Иван Торопцев
Корреспондент
Вилсон Изидор.
Фото Instagram

«Локомотив» объявил о покупке нападающего «Монако» Вилсона Изидора.

21-летний француз подписал контракт с московским клубом на 4,5 года, сумма трансфера не уточняется. Форвард будет выступать за команду под 19-м номером.

В сезоне-2021/22 Изидор принял участие в 12 матчах «Монако» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
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Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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ТБ 2.0

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14%

2.75
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Монако
Вильсон Изидор
9
12
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

 5
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Динамо

 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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