«Локомотив» подписал нападающего «Монако» Изидора

«Локомотив» объявил о покупке нападающего «Монако» Вилсона Изидора.

21-летний француз подписал контракт с московским клубом на 4,5 года, сумма трансфера не уточняется. Форвард будет выступать за команду под 19-м номером.

?? Вилсон Изидор — игрок «Локомотива»!



?? «Локомотив» и Вилсон Изидор заключили соглашение сроком 4,5 года. За наш клуб игрок будет выступать под номером 19



? Добро пожаловать в «Локомотив», Вилсон! pic.twitter.com/SRzlReEOVa — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 22, 2022

В сезоне-2021/22 Изидор принял участие в 12 матчах «Монако» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.