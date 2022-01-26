«Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс перешел в «Фейеноорд». Клуб из Нидерландов взял игрока в аренду с опцией выкупа, сообщает сайт красно-белых.

Официально: Йоррит Хендрикс перешел в @Feyenoord на правах аренды до конца сезона-2022/23 с возможностью выкупа ??



Желаем Йорриту успешно проявить себя в новом клубе! Удачи! ? pic.twitter.com/ehuVVNa7J6 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 26, 2022

26-летний голландец будет выступать за новую команду на правах аренды до конца июня 2023 года. При этом соглашением прописана возможность последующего выкупа трансфера «Фейеноордом».

Йоррит перешел в «Спартак» из ПСВ год назад. С тех пор он провел 22 матча и помог красно-белым занять второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.