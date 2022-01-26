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«Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Хендрикс перешел в «Фейеноорд» на правах аренды
Иван Шитик
Корреспондент
Йоррит Хендрикс.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс перешел в «Фейеноорд». Клуб из Нидерландов взял игрока в аренду с опцией выкупа, сообщает сайт красно-белых.

26-летний голландец будет выступать за новую команду на правах аренды до конца июня 2023 года. При этом соглашением прописана возможность последующего выкупа трансфера «Фейеноордом».

Йоррит перешел в «Спартак» из ПСВ год назад. С тех пор он провел 22 матча и помог красно-белым занять второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

Источник: https://spartak.com/news/2022-01-26-khendriks_peeshel_v_feyyenoord_na_pravakh_arendy/
Йоррит Хендрикс
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