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Сегодня, 15:15

«Локомотив» объявил об уходе Мурило в «Палмейрас»

Иван Торопцев
Корреспондент
Мурило.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Локомотив» объявил о переходе защитника Мурило в «Палмейрас».

24-летний бразилец подписал контракт с бразильским клубом до конца 2026 года. Сумма трансфера не уточняется.

Мурило выступал за «Локомотив» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 9 матчей за железнодорожников и сделал 1 результативную передачу.

Мурило Серкейра (Мурило)
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