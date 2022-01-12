«Локомотив» объявил об уходе Мурило в «Палмейрас»

«Локомотив» объявил о переходе защитника Мурило в «Палмейрас».

24-летний бразилец подписал контракт с бразильским клубом до конца 2026 года. Сумма трансфера не уточняется.

? «Локомотив» и бразильский «Палмейрас» согласовали переход 24-летнего защитника Серкейры Мурило. За «железнодорожников» Мурило выступал с июня 2019 года, сыграл 75 матчей и забил 5 голов



?? Благодарим Мурило за игру и желаем успешного продолжения карьеры pic.twitter.com/ZddJnr4uVp — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 12, 2022

Мурило выступал за «Локомотив» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 9 матчей за железнодорожников и сделал 1 результативную передачу.