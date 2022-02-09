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Сегодня, 10:17

Экс-форвард «Крыльев Советов» Голенков перешел в «Ростов»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард чешской «Сигмы» Егор Голенков подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный Twitter клуба.

Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на пять лет.

Ранее Голенков с 2015 года выступал за «Крылья Советов», перейдя летом 2021 года в «Сигму». В сезоне 2020/21 форвард провел 44 матча, забив 18 голов и сделав 8 голевых передач.

ФК Ростов
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