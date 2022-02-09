Экс-форвард «Крыльев Советов» Голенков перешел в «Ростов»
Форвард чешской «Сигмы» Егор Голенков подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный Twitter клуба.
Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на пять лет.
Ранее Голенков с 2015 года выступал за «Крылья Советов», перейдя летом 2021 года в «Сигму». В сезоне 2020/21 форвард провел 44 матча, забив 18 голов и сделав 8 голевых передач.
Егор Голенков перешёл в «Ростов» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) February 9, 2022
Нападающий подписал контракт с нашим клубом на 5 лет ??
В сезоне 2020/21 Егор провёл 44 матча, забив при этом 18 голов, и отдав 8 голевых передач.
Добро пожаловать в «Ростов»! Желаем успешной игры! ? pic.twitter.com/pMufFIFlEv
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