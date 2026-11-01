Галактионов об отставке: «Зачем задаете такие вопросы? Ситуация всем понятна»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (0:4) в 13-м туре РПЛ ответил на вопрос о возможной отставке.

— Вылет в Кубке, разгром. Что должно случиться, чтобы вы подумали об отставке?

— Ничего. В ближайшее время мы решим ситуацию. Пресс-конференции не место для обсуждения тем отставки. Зачем вы задаете такие вопросы? Ситуация всем понятна, — сказал Галактионов.

С 11 очками «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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