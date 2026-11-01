Галактионов о поражении от «Спартака»: «К сожалению, не удалось что-то донести до игроков, мотивировать их»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (0:4) в 13-м туре РПЛ оценил игру команды.

— Соперник был сильнее во многих аспектах, — начал Галактионов. — К сожалению, нам не удалось что-то донести до игроков, их мотивировать. Команде сказал, что они хотят и стараются, но не получается.

— Быстрые пропущенные голы сказались?

— Это влияет. Быстрые пропущенные мячи дают уверенность сопернику. Мы раскрываемся и даем зоны. Они предопределяют ход игры.

С 11 очками «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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