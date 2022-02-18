«Велес» арендовал Прищепу у «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Прищепа перешел в «Велес» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба ФНЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона.

20-летний футболист дебютировал в «Крыльях Советов» в марте прошлого года. За основную команду он сыграл 12 матчей и сделал одну голевую передачу. Также он выступает за молодежную сборную Белоруссии.

Кроме того, «Велес» объявил о трансфере воспитанника «Локомотива» Геворка Саркисяна. Последним клубом нападающего было «Знамя Труда». Контракт рассчитан на 2,5 года. Также клуб отозвал из аренды в ульяновской «Волге» защитника Мурсалина Денилханова.