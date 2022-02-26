Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги трансферной компании клуба.

«Направление нашей селекции было понятно. У нас были заняты все легионерские места. Мы могли усилить команду только русскими игроками. Рынок россиян достаточно ограничен и, как правило, мы идем по командам, у которых переизбыток российских игроков, где некоторые игроки могут не попасть. Я часто шучу, что у нас почти каждый из футболистов-россиян — это футболист, который или из топ-клуба или из низшего дивизиона. Кучаев был в ЦСКА, Онугха — в «Краснодаре», Игнатьев и Лисакович — в «Локомотиве», Ломовицкий — в «Спартаке». Этот список можно продолжать. Это игроки, которые не попадали в стартовые составы в больших клубах, и мы посчитали, что у нас они могут себя более ярко и качественно проявить. Для нашего клуба это очевидная линия в селекции.

Выкупить или приобрести игроков, которые уже играют в российских топовых командах, мы не можем ни финансово, ни с точки зрения логики. Этим игрокам нет смысла в таких переходах. Россияне — это кто не подошел большим клубам или из низших лиг. Это наша зимняя селекция. Но если игрок не подошел одной команде, это не значит, что он не подходит другой команде. Я сейчас говорю именно про направление в селекции, а не про то, что эти игроки некачественные. И Ломовицкий, и Кучаев, и Лисакович, и Тесленко, и Апшацев — это все игроки, на которых мы надеемся, которые должны стать игроками основного состава или на худой конец обоймы, которые будут появляться на футбольном поле», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Первый матч после возобновления чемпионата «Рубин» проведет против «Зенита». Встреча пройдет 28 февраля и начнется в 19:00 мск.