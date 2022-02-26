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«У нас они могут себя более ярко и качественно проявить». Слуцкий — о новичках «Рубина»

Тренер «Рубина» Слуцкий оценил зимние трансферы клуба
Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги трансферной компании клуба.

«Направление нашей селекции было понятно. У нас были заняты все легионерские места. Мы могли усилить команду только русскими игроками. Рынок россиян достаточно ограничен и, как правило, мы идем по командам, у которых переизбыток российских игроков, где некоторые игроки могут не попасть. Я часто шучу, что у нас почти каждый из футболистов-россиян — это футболист, который или из топ-клуба или из низшего дивизиона. Кучаев был в ЦСКА, Онугха — в «Краснодаре», Игнатьев и Лисакович — в «Локомотиве», Ломовицкий — в «Спартаке». Этот список можно продолжать. Это игроки, которые не попадали в стартовые составы в больших клубах, и мы посчитали, что у нас они могут себя более ярко и качественно проявить. Для нашего клуба это очевидная линия в селекции.

Выкупить или приобрести игроков, которые уже играют в российских топовых командах, мы не можем ни финансово, ни с точки зрения логики. Этим игрокам нет смысла в таких переходах. Россияне — это кто не подошел большим клубам или из низших лиг. Это наша зимняя селекция. Но если игрок не подошел одной команде, это не значит, что он не подходит другой команде. Я сейчас говорю именно про направление в селекции, а не про то, что эти игроки некачественные. И Ломовицкий, и Кучаев, и Лисакович, и Тесленко, и Апшацев — это все игроки, на которых мы надеемся, которые должны стать игроками основного состава или на худой конец обоймы, которые будут появляться на футбольном поле», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Первый матч после возобновления чемпионата «Рубин» проведет против «Зенита». Встреча пройдет 28 февраля и начнется в 19:00 мск.

Казанский клуб после 18 матчей занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-sezon-pokazhet-kak-my-proveli-sbory

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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