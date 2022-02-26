«У нас они могут себя более ярко и качественно проявить». Слуцкий — о новичках «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги трансферной компании клуба.
«Направление нашей селекции было понятно. У нас были заняты все легионерские места. Мы могли усилить команду только русскими игроками. Рынок россиян достаточно ограничен и, как правило, мы идем по командам, у которых переизбыток российских игроков, где некоторые игроки могут не попасть. Я часто шучу, что у нас почти каждый из футболистов-россиян — это футболист, который или из топ-клуба или из низшего дивизиона. Кучаев был в ЦСКА, Онугха — в «Краснодаре», Игнатьев и Лисакович — в «Локомотиве», Ломовицкий — в «Спартаке». Этот список можно продолжать. Это игроки, которые не попадали в стартовые составы в больших клубах, и мы посчитали, что у нас они могут себя более ярко и качественно проявить. Для нашего клуба это очевидная линия в селекции.
Выкупить или приобрести игроков, которые уже играют в российских топовых командах, мы не можем ни финансово, ни с точки зрения логики. Этим игрокам нет смысла в таких переходах. Россияне — это кто не подошел большим клубам или из низших лиг. Это наша зимняя селекция. Но если игрок не подошел одной команде, это не значит, что он не подходит другой команде. Я сейчас говорю именно про направление в селекции, а не про то, что эти игроки некачественные. И Ломовицкий, и Кучаев, и Лисакович, и Тесленко, и Апшацев — это все игроки, на которых мы надеемся, которые должны стать игроками основного состава или на худой конец обоймы, которые будут появляться на футбольном поле», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.
Первый матч после возобновления чемпионата «Рубин» проведет против «Зенита». Встреча пройдет 28 февраля и начнется в 19:00 мск.
Казанский клуб после 18 матчей занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7