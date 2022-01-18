Вратарь «Рубина» Коновалов продолжит карьеру в Шотландии

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов стал игроком «Ливингстона». Шотландский клуб арендовал 27-летнего футболиста, сообщает сайт команды.

Livingston FC is pleased to confirm the signing of Russian goalkeeper Ivan Konovalov from Rubin Kazan subject to international clearance and a work permit being granted.



The 27-year-old will join the club on an initial 18-month deal.



Welcome, Ivan! ?? — Livingston FC (@LiviFCOfficial) January 18, 2022

В случае получения разрешения на работу голкипер подпишет контракт на 18 месяцев.

«Ливингстон» занимает восьмое место из 12 в турнирной таблице чемпионата Шотландии. В этом сезоне команда набрала 20 очков в 20 матчах: 5 побед, 5 ничьих и 10 поражений.

Коновалов является воспитанником «Спартака». За «Рубин» он выступает с 2018 года. За это время он сыграл в 20 матчах за команду и пропустил 19 мячей.

В прошлом сезоне Коновалов выступал за «Урал» на правах аренды. Летом он вернулся в казанский клуб, однако не провел ни одной игры в этом сезоне.