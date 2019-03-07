В четверг, 7 марта, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. 16 команд из 11 стран поспорят за выход в следующий раунд второго по значимости клубного турнира Европы. От России участие в Лиге Европы продолжают "Зенит" и "Краснодар", которым в соперники достались два клуба из Испании.

Первым на этой стадии стартует "Зенит", который примет в Санкт-Петербурге "Вильярреал". Российский топ-клуб является фаворитом встречи, хоть и не безоговорочным. Коэффициент на победу команды Сергея Семака в БК "Лига ставок" составляет 2,05. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут удвоить сумму, выиграв 2 050 рублей. Для сравнения коэффициент на ничью составляет 3,3, а на победу "Вильярреала" – 3,95.

Даже при неблагоприятной погоде в весеннем Петербурге российский и испанский клуб будут играть в подходящих условиях, ведь на стадионе "Зенита" есть возможность закрыть крышу. Таким образом, снег, дождь или ветер не помешают футболистам показывать зрелищный футбол. Однако букмекеры ожидают "низовой" матч – коэффициент на "Тотал" меньше 2,5 гола составляет 1,6, тогда как на "Тотал" больше 2,5 – 2,25.

Несколькими часами позже в Испании начнут свой матч "Валенсия" и "Краснодар". Встреча пройдет на легендарном стадионе "Месталья", вмещающем 55 тысяч человек. Букмекеры практически не верят в российский клуб, коэффициент на победу "быков" составляет 7,25. Меньше шансов победить в этот вечер, по оценкам БК "Лига ставок", только у киевского "Динамо" против "Челси" и у пражской "Славии" в гостях у "Севильи".

"Валенсия", в составе которой почти наверняка появится российский нападающий Денис Черышев, железный "фонарь" этой встречи. Коэффициент на победу составляет 1,45, на ничью – 4,50. То есть со ставки в тысячу рублей на победу "Валенсии" клиенты могут выиграть 1 450 рублей.

"Валенсия" – одна из наиболее закрытых команд ла лиги. Последний раз "верх" в матче "летучих мышей" фиксировался месяц назад – в игре Кубка Испании с "Бетисом" (2:2). "Краснодар" – противоположность испанцев, команда Мурада Мусаева любит атаковать и контролировать мяч, при этом после возобновления сезона еще ни разу "Быки" не забили больше одного мяча за игру. "Тотал" меньше 2,5 гола выглядит интересным вариантом, тем более коэффициент на него достаточно высок – 1,85.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь увеличила номиналы фрибетов для новых клиентов.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размер которого увеличен с 555 до 1000 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в тысячу рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет. Итого – до 3000 рублей.

Данное предложение от БК "Лига Ставок" действительно на срок с 05 до 07 марта.

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