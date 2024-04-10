10 апреля «Атлетико» примет «Боруссию» в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на арене «Метрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени по свистку итальянца Марко Гуиды. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.55 мск.

Букмекерская компания Winline назвала фаворитами хозяев. На победу «матрасников» предложен коэффициент 1.82, что соответствует 53% вероятности. Ничья оценена в 3.80 (26%), триумф клуба из Дортмунда — в 4.60 (21%).

Черно-желтые не проиграли три выездных матча в Лиге чемпионов подряд. Верите, что гости нанесут парням Диего Симеоне поражение или хотя бы не уступят? Возьмите вариант Х2 за 2.08.

Знаете, кто пробьется в полуфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. На успех мадридцев предложен коэффициент 1.56, проход «Боруссии» оценен в 2.57.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.86.

Сыграть победу «Дортмунда» с форой (+1) рекомендовано за 1.56, успех «Атлетико» с (-1) — за 2.45.

Обмен результативными атаками доступен в линии за 1.83, обратный рынок — за 1.99.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики из Winline представили коэффициент 6.00.

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