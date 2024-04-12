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Сегодня, 13:45

PARI с помощью нейросети создала капсульную коллекцию мерча для БК «Уралмаш»

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Букмекерская компания PARI и баскетбольный клуб «Уралмаш» специально к дню рождения Екатеринбурга представили коллекцию мерча, созданную при помощи искусственного интеллекта. Со дня основания уральской столицы исполняется 301 год.

Коллекция включает в себя футболку, худи и бомбер. Основная ее идея — город и баскетбол будущего. Мерч выполнен в цветах БК «Уралмаш» (черный, зеленый, оранжевый). На изделиях изображены знаковые места Екатеринбурга: БЦ «Высоцкий», башня «Исеть», ДИВС «Екатеринбург», городской цирк и Ельцин Центр.

Основной дизайн и прототип города будущего выполнила нейросеть, а уже на них нанесли айдентику клуба и архитектурные объекты.

Презентация коллекции намечена на 13 апреля. В этот день «Уралмаш» сыграет с «Руной» в рамках Единой лиги ВТБ.

Баскетбол
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 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
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5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
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8
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9
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