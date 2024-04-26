Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 28 апреля 2024 года

К тому же «шпоры» борются за ЛЧ и сами нуждаются в трех очках.

28 апреля «Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграют в 35-м туре чемпионата Англии. Поединок на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» начнется в 16.00 по московскому времени. Легально АПЛ в России не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 28 апреля 2024 года

Эксперты компании Winline назвали «канониров» фаворитами. На успех парней Микеля Артеты представлен коэффициент 1.85, что соответствует 53% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (23%), а триумф «шпор» — за 3.91 (24%).

Команда Энджа Постекоглу не уступила «пушкарям» в восьми из десяти домашних встреч. На повторение удачного исхода (1Х) можно сыграть за 2.00.

Аналитики ожидают открытый футбол. Тотал больше трех мячей предложен за 1.73, ТМ 3 — за 2.07.

Обмен голами оценен в 1.42, опция «обе забьют — нет» идет за 2.68.

Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 1:1. На этот результат дана котировка 7.20.

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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 35-го тура АПЛ 28 апреля 2024 года

«Шпоры» уверенно вцепились в топ-5 АПЛ и претендуют на попадание в четверку — отстают от «Астон Виллы» на шесть очков при двух матчах в запасе. За последние 10 туров «Тоттенхэм» уступил трижды, причем в двух встречах — разгромно. «Ньюкасл» забил лондонцам четыре безответных мяча, а «Фулхэм» — три.

Еще в пяти играх на этом отрезке парни Постекоглу взяли верх. Некоторые из побед были очень результативными — например, над «Кристал Пэлас» (3:1), «Астон Виллой» (4:0) и «Ноттингемом» (3:1). Лишь один из 10 последних поединков «шпор» не пробил «верх» по голам — против «Вест Хэма» (1:1).

По количеству забитых (65) и пропущенных (49) мячей Хын Мин Сон и компания также в пятерке лучших команд АПЛ.

Из Кубка Англии лондонцев в январе выбил «Манчестер Сити» (0:1), а с Кубком лиги они попрощались еще в августе, уступив «Фулхэму» в серии пенальти (1:1, 3:5). В еврокубках не участвовали.

Лучший снайпер команды — Хын Мин Сон: у корейца 15+9 во всех турнирах. На втором месте по гол+пас — Ришарлисон (11+3).

«Арсенал» — «Тоттенхэм». Фото Getty Images

В АПЛ у «Арсенала» отличные результаты: 12 побед и всего одно поражение в 14 матчах с общим счетом 45:6. Парни Микеля Артеты проводят действительно блестящий сезон: у «пушкарей» лучшая защита в лиге (26 пропущенных). А забитых мячей набралось 82 — больше всех в чемпионате. Лидерство по этому показателю удалось укрепить благодаря разгрому «Челси» в прошлом туре (5:0).

«Арсенал» всеми силами пытается оторваться от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Сейчас «канониры» возглавляют таблицу, опережая красных на три балла, а «горожан» — на один. Но Холанн и компания — лидеры чемпионата по потерянным очкам, ведь у них игра в запасе.

В остальных турнирах «Арсенал» уже завершил участие. Из Кубка Англии вылетел в январе от «Ливерпуля» (0:1), а с Кубком лиги попрощался в ноябре благодаря «Вест Хэму» (1:3). В Лиге чемпионов парни Артеты добрались до четвертьфинала, где уступили «Баварии» (2:2, 0:1).

Лучший бомбардир и ассистент команды — Букайо Сака (18+14 во всех турнирах). На втором месте по гол+пас — Мартин Эдегор (11+9). Леандро Троссард (15+2) и Кай Хаверц (12+5) делят третью строчку.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Тоттенхэм» — «Арсенал»

У «шпор» на больничном Манор Соломон, Райан Сессеньон и Фрейзер Форстер — причем довольно давно. В апреле к ним добавились Ришарлисон и Дестини Удоджи. Удалений у команды Постекоглу нет.

У «Арсенала» все здоровы и доступны для следующего матча.

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: статистика личных встреч

В первом круге команды разошлись с результативной ничьей — 2:2. На дистанции из 10 встреч «канониры» взяли верх четыре раза, «шпоры» победили трижды, и еще столько же матчей завершились «миром».

За 173 игры в АПЛ «Арсенал» выиграл 70 раз, «Тоттенхэм» — 55, в остальных 48 поединках сильнейшего не выявили.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

«Канониры» проводят великолепный сезон в АПЛ, но в гостях не победили ни одну команду из топ-5. Парни Артеты проиграли «Астон Вилле» (0:1) и разошлись вничью с «Ман Сити» (0:0) и «Ливерпулем» (1:1).

«Шпоры» в этом сезоне выступают крепко и заслуженно забрались в пятерку лучших. Коллектив Постекоглу регулярно выдает результативные шоу: 10 из 11 прошлых встреч пробили «верх» по забитым мячам. А дома «Тоттенхэм» не уступил «Арсеналу» в восьми из 10 предыдущих матчей. Так что «пушкарей» ждет еще один тяжелейший матч, но огромная мотивация обеих команд точно подарит яркие эмоции и голы. Ведь северолондонское дерби — одно из принципиальнейших противостояний Англии.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.15.

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