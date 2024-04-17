«Манчестер Сити» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
17 апреля «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Команды сойдутся на арене «Этихад» в 22.00 по московскому времени. Стартовый свисток даст итальянский рефери Даниэле Орсато. В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт БК Winline Трансляция стартует в 21.55 мск. Первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:3.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали фаворитом встречи манкунианцев. На успех парней Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.68, что составляет 58% вероятности результата. «Мирный» исход в основное время предложен за 4.40 (22%), выигрыш бланкос — за 4.80 (20%).
Поставьте на победителя пары: проход в полуфинал «горожан» доступен по 1.35, Винисиуса и компании — за 3.25.
Из 11 встреч с «Ман Сити» мадридцы выиграли три, а еще в четырех забрали ничью. Верите, что и в этот раз они не уступят? Возьмите опцию Х2 за 2.30.
Победа «Сити» с форой (-1) предложена за 2.07, фора (+1) на их соперника доступна за 1.76.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. Обмен голами оценен в 1.58, обратный рынок — в 2.40.
Наиболее вероятный счет, считают аналитики Winline, — 1:1. На этот итог можно поставить за 7.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6