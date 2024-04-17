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«Манчестер Сити» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эрлинг Холанн и Винисиус («Реал» — «Манчестер Сити»).
Фото Getty Images

17 апреля «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Команды сойдутся на арене «Этихад» в 22.00 по московскому времени. Стартовый свисток даст итальянский рефери Даниэле Орсато. В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт БК Winline Трансляция стартует в 21.55 мск. Первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:3.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Аналитики букмекерской компании Winline назвали фаворитом встречи манкунианцев. На успех парней Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.68, что составляет 58% вероятности результата. «Мирный» исход в основное время предложен за 4.40 (22%), выигрыш бланкос — за 4.80 (20%).

Поставьте на победителя пары: проход в полуфинал «горожан» доступен по 1.35, Винисиуса и компании — за 3.25.

Из 11 встреч с «Ман Сити» мадридцы выиграли три, а еще в четырех забрали ничью. Верите, что и в этот раз они не уступят? Возьмите опцию Х2 за 2.30.

Победа «Сити» с форой (-1) предложена за 2.07, фора (+1) на их соперника доступна за 1.76.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» уволил Абаскаля, чтобы встряхнуть команду перед ответкой с «Зенитом» в Кубке. Но красно-белых это не спасет

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. Обмен голами оценен в 1.58, обратный рынок — в 2.40.

Наиболее вероятный счет, считают аналитики Winline, — 1:1. На этот итог можно поставить за 7.20.

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ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 17 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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