17 апреля «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Команды сойдутся на арене «Этихад» в 22.00 по московскому времени. Стартовый свисток даст итальянский рефери Даниэле Орсато. В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт БК Winline Трансляция стартует в 21.55 мск. Первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:3.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали фаворитом встречи манкунианцев. На успех парней Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.68, что составляет 58% вероятности результата. «Мирный» исход в основное время предложен за 4.40 (22%), выигрыш бланкос — за 4.80 (20%).

Поставьте на победителя пары: проход в полуфинал «горожан» доступен по 1.35, Винисиуса и компании — за 3.25.

Из 11 встреч с «Ман Сити» мадридцы выиграли три, а еще в четырех забрали ничью. Верите, что и в этот раз они не уступят? Возьмите опцию Х2 за 2.30.

Победа «Сити» с форой (-1) предложена за 2.07, фора (+1) на их соперника доступна за 1.76.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. Обмен голами оценен в 1.58, обратный рынок — в 2.40.

Наиболее вероятный счет, считают аналитики Winline, — 1:1. На этот итог можно поставить за 7.20.

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