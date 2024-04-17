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«Локомотив» перед финалом Кубка Гагарина отдыхал на неделю больше соперника. Но «Металлург» набрал неплохой ход

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» 18 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Локомотива».
Фото Официальный сайт «Локомотива»
Кажется, магнитогорцы нащупали игру в атаке.

18 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина — за трофей поборются «Металлург» и «Локомотив». Первая игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.30 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» 18 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита встречи: победа хозяев в основное время предложена с котировкой 2.65, что составляет около 37% вероятности. Выигрыш железнодорожников можно взять за чуть меньшие 2.55 (39%), коэффициент на ничью — 3.85 (24%).

Триумф «Магнитки» с учетом овертайма и серии буллитов дан за 1.94, этот рынок на ярославцев идет за 1.87.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.95, Ф2(0) — за 1.86;

• Ф1(+1.5) — за 1.29, Ф2(-1.5) — за 3.65.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.95, коэффициент на обратный вариант — 1.86.

Вероятность дополнительного времени оценена в 3.85, опция «овертайма не будет» идет за 1.27.

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«Металлург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка Гагарина 18 апреля 2024 года

«Магнитка» на неделю позже обеспечила себе место в финале Кубка Гагарина. Команда Андрея Разина лишь в семи матчах справилась с одной из главных сенсаций турнира «Автомобилистом» — в четвертьфинале екатеринбуржцы одолели СКА (4:1). Коллектив из Магнитогорска в принципе ни в одном из противостояний плей-офф не выглядел на голову лучше оппонента — в 1/8 и 1/4 финала разделался с «Амуром» и «Спартаком» только в шести поединках. Причем в обеих сериях «Металлург» стартовал к триумфу после счета 2:2.

«Локомотив» гораздо быстрее пробился в финал — не отдал «Трактору» ни матча. За три стадии плей-офф железнодорожники уступили всего в четырех поединках: трижды «Авангарду», один раз — ЦСКА. Причем ярославцы увереннее чувствуют себя на выезде — на чужом льду проиграли лишь однажды, в одном из поединков с «ястребами». Всего вне родной арены они провели в этом розыгрыше Кубка Гагарина девять встреч.

Чаще «Локо» в плей-офф отличался только вылетевший в четвертьфинале СКА — три раза в среднем за игру против 2,81. Меньше двух раз команда забила лишь в трех из 16 матчей Кубка Гагарина. Также в Ярославе выступает третий бомбардир турнира: Максим Березкин оформил уже 14 баллов по системе «гол+пас» (4+10). Существенный вклад в успехи «Локомотива» внесли защитники — Андрей Сергеев (2+10), Мартин Гернат (5+4) и Рушан Рафиков (0+8) входят в топ-5 самых результативных игроков обороны турнира.

Немало отличается и «Металлург» — в среднем забивает 2,73 раза за игру. В четырех последних матчах плей-офф «Магнитка» вообще забивала минимум трижды, а всего забросила за это время 14 шайб. В пятерке лучших бомбардиров Кубка Гагарина сразу два представителя клуба из Магнитогорска: Дмитрий Силантьев (4+10) и Робин Пресс (3+11) оформили по 14 результативных действий.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Локомотив»

Команды показывают в плей-офф неплохую результативность: «Магнитка» в четырех последних играх забрасывала минимум по три шайбы, железнодорожники по частоте голов в Кубке Гагарина уступают только СКА, который провел в турнире гораздо меньше матчей. Очные встречи клубов тоже отличаются большим количеством голов — в восьми из 10 предыдущих противостояний заходил тотал больше 4.5 шайбы. В том числе в обоих поединках «Металлурга» и «Локо» в прошедшей регулярке.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.95.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
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Джон Кордоба

Краснодар

 11
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Спартак

 18 1 6
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