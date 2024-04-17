«Локомотив» перед финалом Кубка Гагарина отдыхал на неделю больше соперника. Но «Металлург» набрал неплохой ход

Кажется, магнитогорцы нащупали игру в атаке.

18 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина — за трофей поборются «Металлург» и «Локомотив». Первая игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» 18 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита встречи: победа хозяев в основное время предложена с котировкой 2.65, что составляет около 37% вероятности. Выигрыш железнодорожников можно взять за чуть меньшие 2.55 (39%), коэффициент на ничью — 3.85 (24%).

Триумф «Магнитки» с учетом овертайма и серии буллитов дан за 1.94, этот рынок на ярославцев идет за 1.87.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.95, Ф2(0) — за 1.86;

• Ф1(+1.5) — за 1.29, Ф2(-1.5) — за 3.65.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.95, коэффициент на обратный вариант — 1.86.

Вероятность дополнительного времени оценена в 3.85, опция «овертайма не будет» идет за 1.27.

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«Металлург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка Гагарина 18 апреля 2024 года

«Магнитка» на неделю позже обеспечила себе место в финале Кубка Гагарина. Команда Андрея Разина лишь в семи матчах справилась с одной из главных сенсаций турнира «Автомобилистом» — в четвертьфинале екатеринбуржцы одолели СКА (4:1). Коллектив из Магнитогорска в принципе ни в одном из противостояний плей-офф не выглядел на голову лучше оппонента — в 1/8 и 1/4 финала разделался с «Амуром» и «Спартаком» только в шести поединках. Причем в обеих сериях «Металлург» стартовал к триумфу после счета 2:2.

«Локомотив» гораздо быстрее пробился в финал — не отдал «Трактору» ни матча. За три стадии плей-офф железнодорожники уступили всего в четырех поединках: трижды «Авангарду», один раз — ЦСКА. Причем ярославцы увереннее чувствуют себя на выезде — на чужом льду проиграли лишь однажды, в одном из поединков с «ястребами». Всего вне родной арены они провели в этом розыгрыше Кубка Гагарина девять встреч.

Чаще «Локо» в плей-офф отличался только вылетевший в четвертьфинале СКА — три раза в среднем за игру против 2,81. Меньше двух раз команда забила лишь в трех из 16 матчей Кубка Гагарина. Также в Ярославе выступает третий бомбардир турнира: Максим Березкин оформил уже 14 баллов по системе «гол+пас» (4+10). Существенный вклад в успехи «Локомотива» внесли защитники — Андрей Сергеев (2+10), Мартин Гернат (5+4) и Рушан Рафиков (0+8) входят в топ-5 самых результативных игроков обороны турнира.

Немало отличается и «Металлург» — в среднем забивает 2,73 раза за игру. В четырех последних матчах плей-офф «Магнитка» вообще забивала минимум трижды, а всего забросила за это время 14 шайб. В пятерке лучших бомбардиров Кубка Гагарина сразу два представителя клуба из Магнитогорска: Дмитрий Силантьев (4+10) и Робин Пресс (3+11) оформили по 14 результативных действий.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Локомотив»

Команды показывают в плей-офф неплохую результативность: «Магнитка» в четырех последних играх забрасывала минимум по три шайбы, железнодорожники по частоте голов в Кубке Гагарина уступают только СКА, который провел в турнире гораздо меньше матчей. Очные встречи клубов тоже отличаются большим количеством голов — в восьми из 10 предыдущих противостояний заходил тотал больше 4.5 шайбы. В том числе в обоих поединках «Металлурга» и «Локо» в прошедшей регулярке.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.95.

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