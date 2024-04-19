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Никитин признал слабость «Локомотива» в первом матче. Но железнодорожники будут совсем другими в следующей игре

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» 20 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Иван Чехович.
Фото Официальный сайт ХК «Металлург»
Фавориты входят в игровой ритм.

20 апреля состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Первая встреча завершилась в пользу «Магнитки» — 2:1.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» 20 апреля 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.42, вероятность — около 40%. Триумф «Магнитки» предложен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.55 (26%).

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Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.02, этот рынок на гостей дан за 1.80. Первая встреча едва не ушла в дополнительное время — «Металлург» забросил победную шайбу на 59-й минуте.

Также представлен широкий выбор ставок на победу команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.99, Ф2(0) — за 1.73;

• Ф1(+1.5) — за 1.32, Ф2(-1.5) — за 3.40.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.90, обратный вариант предложен с таким же коэффициентом.

Поставить на овертайм в предстоящей игре можно за 3.55. На то, что соперники выявят сильнейшего по итогам трех периодов, котировка 1.25.

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«Металлург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка Гагарина 20 апреля 2024 года

Первый матч серии оказался настоящей проверкой на самообладание: нервная схватка закончилась точным броском Александра Петунина на 59-й минуте (2:1). При этом победа «Металлурга» кажется заслуженной. Подопечные Андрея Разина практически нейтрализовали атаку «Локомотива», которая вообще-то входит в топ-5 самых эффективных в Кубке Гагарина (2,71 шайбы в среднем за три периода). За первые два отрезка встречи железнодорожники вымучили всего девять бросков в створ — четыре и пять соответственно.

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«Два периода, скажем так, втягивались в игровой ритм. Поэтому не сыграли свою лучшую игру, заслуженно соперник победил. Мы понимали, что ритм нужно будет поймать, только к третьему периоду догнали скорости «Металлурга», — проанализировал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. — Не знаю, есть ли смысл на что?то скидывать вину, ведь это финал. Это факт, что мы играли плохо два периода. Допустили ошибки, но в хоккее без ошибок не бывает. Готовимся к следующему матчу».

Действительно, ярославцы получили на неделю больше отдыха перед финалом, ведь закончили серию с «Трактором» в четырех встречах, из-за чего могли потерять игровой ритм. Они пришли в себя только в третьем периоде и даже открыли счет — Максим Березкин набрал 15-е очко в плей-офф (5+10). Но в конце «Локо» сам дал шанс «Металлургу» забросить победную шайбу: Александр Полунин схватил двухминутный штраф за 2:44 до финальной сирены. Так действовать в финале Кубка Гагарина нельзя.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Локомотив»

«Магнитка» на протяжении большей части матча в атаке выглядела конкретнее (33 на 21 по броскам в створ), но железнодорожники вроде бы ожили в третьем периоде (здесь уже 12 на 11 в пользу гостей). Если команда Никитина так же будет набирать в массе по ходу второго поединка, то вполне может рассчитывать на лучший результат. Тем более в этом сезоне у «Локомотива» уже есть победный опыт против «Металлурга» — в сентябре ярославцы разгромили соперника (4:1) в регулярном чемпионате. Нельзя забывать и о том, что это финал, где больший упор команды делают на осторожность и минимизацию рисков. Поэтому большой разрыв в счете маловероятен.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.73.

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ХК Металлург (Магнитогорск)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
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Ростов – Спартак
 - : -
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