Никитин признал слабость «Локомотива» в первом матче. Но железнодорожники будут совсем другими в следующей игре
20 апреля состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Первая встреча завершилась в пользу «Магнитки» — 2:1.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» 20 апреля 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.42, вероятность — около 40%. Триумф «Магнитки» предложен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.55 (26%).
Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.02, этот рынок на гостей дан за 1.80. Первая встреча едва не ушла в дополнительное время — «Металлург» забросил победную шайбу на 59-й минуте.
Также представлен широкий выбор ставок на победу команд с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.99, Ф2(0) — за 1.73;
• Ф1(+1.5) — за 1.32, Ф2(-1.5) — за 3.40.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.90, обратный вариант предложен с таким же коэффициентом.
Поставить на овертайм в предстоящей игре можно за 3.55. На то, что соперники выявят сильнейшего по итогам трех периодов, котировка 1.25.
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«Металлург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка Гагарина 20 апреля 2024 года
Первый матч серии оказался настоящей проверкой на самообладание: нервная схватка закончилась точным броском Александра Петунина на 59-й минуте (2:1). При этом победа «Металлурга» кажется заслуженной. Подопечные Андрея Разина практически нейтрализовали атаку «Локомотива», которая вообще-то входит в топ-5 самых эффективных в Кубке Гагарина (2,71 шайбы в среднем за три периода). За первые два отрезка встречи железнодорожники вымучили всего девять бросков в створ — четыре и пять соответственно.
«Два периода, скажем так, втягивались в игровой ритм. Поэтому не сыграли свою лучшую игру, заслуженно соперник победил. Мы понимали, что ритм нужно будет поймать, только к третьему периоду догнали скорости «Металлурга», — проанализировал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. — Не знаю, есть ли смысл на что?то скидывать вину, ведь это финал. Это факт, что мы играли плохо два периода. Допустили ошибки, но в хоккее без ошибок не бывает. Готовимся к следующему матчу».
Действительно, ярославцы получили на неделю больше отдыха перед финалом, ведь закончили серию с «Трактором» в четырех встречах, из-за чего могли потерять игровой ритм. Они пришли в себя только в третьем периоде и даже открыли счет — Максим Березкин набрал 15-е очко в плей-офф (5+10). Но в конце «Локо» сам дал шанс «Металлургу» забросить победную шайбу: Александр Полунин схватил двухминутный штраф за 2:44 до финальной сирены. Так действовать в финале Кубка Гагарина нельзя.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Локомотив»
«Магнитка» на протяжении большей части матча в атаке выглядела конкретнее (33 на 21 по броскам в створ), но железнодорожники вроде бы ожили в третьем периоде (здесь уже 12 на 11 в пользу гостей). Если команда Никитина так же будет набирать в массе по ходу второго поединка, то вполне может рассчитывать на лучший результат. Тем более в этом сезоне у «Локомотива» уже есть победный опыт против «Металлурга» — в сентябре ярославцы разгромили соперника (4:1) в регулярном чемпионате. Нельзя забывать и о том, что это финал, где больший упор команды делают на осторожность и минимизацию рисков. Поэтому большой разрыв в счете маловероятен.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6